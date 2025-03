PROGRAM B40: Stabilitas Keseimbangan Pasar Domestik

Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan pencampuran biodiesel sebesar 40% pada bahan bakar minyak jenis solar alias B40 pada tahun ini dipandang bakal menciptakan keseimbangan pasar dalam negeri yang lebih stabil untuk industri sawit.

Hal tersebut dikemukakakn oleh Head of Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho. “Ini menjadi langkah strategis untuk menyerap produksi CPO [crude palm oil/CPO] secara berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian pasar ekspor,” katanya, Rabu (19/3/2025).