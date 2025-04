Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah saham mendulang cuan ratusan persen sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) di tengah perang dagang AS vs China yang memanas. Cuan paling tebal mencapai 419,12% sejak 20 Januari 2025.

Seperti diketahui, perang dagang AS vs China memanas dengan aksi balasan China mengenakan tarif impor barang asal AS sebesar 84%. Di sisi lain, Trump mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari kepada negara lainnya, kecuali China.