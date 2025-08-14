Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan mempertahankan rekomendasi terhadap emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) usai melaporkan kinerja semester I/2025.
Pada periode tersebut, emiten Grup Banpu itu membukukan penurunan kinerja baik dari sisi top line maupun bottom line. Hal itu terutama dipengaruhi oleh anjloknya harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) batu bara seiring penyusutan harga batu bara global, kendati perseroan telah gencar berekspansi khususnya di pasar ekspor.