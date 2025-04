Bisnis.com, JAKARTA— Goto Finansial melalui layanan GoPay Later menargetkan peningkatan portofolionya dan meningkatkan kontribusinya dalam performa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Dalam laporan keuangannya sepanjang 2024, GoTo Financial juga mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran pinjaman, misalnya tumbuh sekitar 3,5x YoY untuk pinjaman konsumen, yang mencakup BNPL (Buy Now Pay Later) dan pinjaman tunai.