Menanti Babak Baru Investasi Berkshire Hathaway dari Suksesor Warren Buffet

Bisnis.com, JAKARTA–Investor kawakan sekaligus pemilik Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari perusahaan investasi tersebut, kemudian menunjuk Greg Abel sebagai penggantinya.

Greg Abel, eksekutif di bidang energi yang telah lama dipandang sebagai penerus dari 'The Oracle of Omaha' itu. Buffett akan menyerahkan kendali atas perusahaan senilai US$1,2 triliun kepada Abel, dengan portofolio saham seperti Apple Inc. dan American Express Co., serta kumpulan bisnis di sektor asuransi, energi, kereta api, dan konsumer yang secara rutin menghasilkan laba operasional sebesar US$10 miliar per kuartal.