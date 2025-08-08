star

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Pendanaan startup di Asia Tenggara melemah pada 2025 akibat ketergantungan modal asing dan skandal eFishery & Tanihub, memicu perubahan tata kelola dan strategi investasi.

Pernita Hestin Untari & Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com

Jumat, 8 Agustus 2025 | 22:00

Bisnis.com, JAKARTA– Paruh pertama 2025 menandai periode terlemah penggalangan dana modal ventura di Asia Tenggara. Hal itu seiring dengan pergeseran global ke aset yang lebih aman dan likuid, ditambah lagi dengan suku bunga yang tinggi.

Daya tarik kompetitif modal ventura memudar, terutama bagi manajer tanpa rekam jejak kuat atau strategi yang benar-benar berbeda. Berdasarkan data DealstreetAsia bertajuk SE Asia VC Funds:H1 2025 Review, Amerika tetap menjadi sumber utama modal ventura asing yang dialokasikan ke Asia Tenggara.

