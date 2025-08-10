star

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Citi dan Standard Chartered bersaing di pasar perbankan korporasi Indonesia. Simak strategi dua bank asing ini.

Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com

Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:41

Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan bank asing di pasar perbankan korporasi Indonesia semakin ketat. Citibank N.A. Indonesia (Citi Indonesia) tancap gas dengan strategi institutional banking berbasis jaringan global, sementara Standard Chartered Indonesia mengandalkan pembiayaan berbasis ESG dan fokus sektor strategis nasional untuk menggaet klien besar maupun pelaku usaha mikro.

Sebagaimana diketahui, Citibank Indonesia memusatkan fokus pada institutional banking usai melepas bisnis consumer banking pada 2023. CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyampaikan, Citi memfasilitasi kebutuhan perbankan institusi asing yang masuk dan berbisnis di Indonesia, maupun institusi lokal yang beroperasi di mancanegara. 

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

