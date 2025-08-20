Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

DSSA meningkatkan panel surya dan internet murah melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. DSSA juga membangun data center dan memperkuat ekosistem digital.

Bisnis.com, JAKARTA-- Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menjadi salah satu yang telah naik di atas 100% untuk periode berjalan. Selain masuk dalam MSCI, DSSA melalui anak usahanya juga bergerak cepat pada bisnis panel surya, data center dan internet lewat lelang frekuensi.

Manuver DSSA itu sejalan dengan arah perusahaan yang ingin memperbesar kontribusi bisnis non batu bara. Berkaca dari kinerja kuartal I/2025, segmen batu bara sejauh ini masih menjadi segmen terbesar penyumbang pendapatan perseroan.