Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mengalami beberapa pergantian kepemilikan dari Grup Salim, BPPN, hingga akhirnya dikuasai oleh Grup Djarum.


Oktaviano DB Hana - Bisnis.com

Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:00

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah melalui sederet pergantian pemegang saham mayoritas hingga saat ini mampu bertahan menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

Dirintis Sudono Salim atau Liem Sioe Liong di bawah konglomerasi Grup Salim—yang didirikannya bersama Sudwikatmono, sepupu Soeharto, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad atau yang belakangan dijuluki The Gang of Four—, BCA sempat beralih ke tangan Pemerintah RI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akibat krisis moneter atau krismon 1998 dan akhirnya dimiliki oleh Grup Djarum pada awal milenium baru.

