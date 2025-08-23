Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

JP Morgan menaikkan peringkat saham Astra International (ASII) menjadi overweight, memproyeksikan dividen lebih tinggi dengan target harga Rp6.250 pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi borong investor terhadap saham PT Astra International Tbk. (ASII) yang membuatnya melesat dan menjadi salah satu penggerak utama indeks komposit pekan ini turut mendorong JP Morgan untuk menaikkan peringkat saham tersebut.

Setelah dua tahun bertahan pada rekomendasi netral hingga underweight, bank investasi global tersebut menaikkan rating saham ASII menjadi overweight dari sebelumnya netral, dengan target harga Rp6.250 per saham pada 2026, seperti dalam publikasinya pada 18 Agustus. Angka itu lebih tinggi dari target harga saham 2025 sebesar Rp4.800.