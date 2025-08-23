Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:00

Simak simulasi cuan dan boncos pembeli emas Antam Lebaran 10 tahun terakhir memasuki akhir Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Simulasi cuan dan boncos para pembeli emas Antam Lebaran 10 tahun terakhir memasuki akhir Agustus 2025.

Tren sideways pergerakan harga emas masih berlanjut hingga menjelang pengujung Agustus 2025.