star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Simak simulasi cuan dan boncos pembeli emas Antam Lebaran 10 tahun terakhir memasuki akhir Agustus 2025.

user-profile
M. Nurhadi Pratomo & Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:00

Bisnis.com, JAKARTA — Simulasi cuan dan boncos para pembeli emas Antam Lebaran 10 tahun terakhir memasuki akhir Agustus 2025.

Tren sideways pergerakan harga emas masih berlanjut hingga menjelang pengujung Agustus 2025. 

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Investasi

19 menit yang lalu

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks

News Insight

4 jam yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

star News Insight

4 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

star News Insight

10 jam yang lalu

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan

star Emiten

10 jam yang lalu

Pilah-pilih Saham Ramah Lingkungan (IDXESGL) Valuasi Murah, dari JSMR, CTRA, hingga BNGA
Pilah-pilih Saham Ramah Lingkungan (IDXESGL) Valuasi Murah, dari JSMR, CTRA, hingga BNGA
star Emiten

11 jam yang lalu

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover
Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover
star News Insight

11 jam yang lalu

Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs
Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs
star Emiten

12 jam yang lalu

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol
Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol
star Ragam

13 jam yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
star News Insight

14 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top