star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Emiten energi konglomerat sukses menembus Indeks MSCI Global dalam waktu relatif singkat, konglomerasi energi Indonesia masuk radar investor internasional.

user-profile
Asteria Desi Kartika Sari & I Putu Gede Rama Paramahamsa & Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com

Rabu, 27 Agustus 2025 | 21:30

Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena emiten-emiten baru Indonesia yang menembus indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) semakin menyita perhatian investor. Dalam waktu relatif singkat, sejumlah perusahaan masuk ke dalam indeks bergengsi ini berkat kombinasi valuasi tinggi, likuiditas, hingga narasi bisnis yang relevan dengan tren energi global.

Salah satunya adalah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), perusahaan energi besutan konglomerat Prajogo Pangestu Hanya dua tahun setelah melantai di bursa, CUAN berhasil menembus MSCI Global Standard Index. 

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Konglomerasi

43 menit yang lalu

Danantara’s Bold Move with Patriot Bonds

News Insight

1 jam yang lalu

Operators Call for Stronger Infrastructure Backing

Operators Call for Stronger Infrastructure Backing

star News Insight

1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

star Investasi

1 jam yang lalu

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

star Bisnis

2 jam yang lalu

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)
Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)
star Emiten

2 jam yang lalu

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
star News Insight

3 jam yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
star News Insight

4 jam yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
star Emiten

5 jam yang lalu

Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020
Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020
star Investasi

7 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top