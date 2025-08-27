Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Emiten energi konglomerat sukses menembus Indeks MSCI Global dalam waktu relatif singkat, konglomerasi energi Indonesia masuk radar investor internasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena emiten-emiten baru Indonesia yang menembus indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) semakin menyita perhatian investor. Dalam waktu relatif singkat, sejumlah perusahaan masuk ke dalam indeks bergengsi ini berkat kombinasi valuasi tinggi, likuiditas, hingga narasi bisnis yang relevan dengan tren energi global.

Salah satunya adalah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), perusahaan energi besutan konglomerat Prajogo Pangestu Hanya dua tahun setelah melantai di bursa, CUAN berhasil menembus MSCI Global Standard Index.