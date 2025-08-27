Genggaman Emiten Garibaldi Thohir, ADRO dan Keluarga Eka Tjipta, DSSA Makin Erat di Bisnis Energi Terbarukan

Bisnis.com, JAKARTA—Duo emiten produsen batu bara, ADRO dan DSSA menambah pengaruhnya di bisnis selain pertambangan, yakni energi terbarukan melalui aktivitas di anak usaha.

Terbaru, melalui keterbukaan informasi, Rabu (27/8/2025), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) mengumumkan bahwa transaksi afiliasi untuk mendorong bisnis energi terbarukan. Melalui entitas anak yang dikuasai secara langsung, yakni PT Adaro Clean Energy Indonesia (ACEI), perusahaan memberikan pinjaman senilai US$4,1 juta atau setara dengan Rp67,05 miliar dengan memperhitungkan kurs Jisdor Rp16.355. Fasilitas pinjaman ini diberikan kepada PT Karimun Sarana Surya (KSS) yang merupakan entitas anak ADRO yang dikuasai secara tidak langsung.