Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

EXCL, Indosat (ISAT), dan Telkomsel dari Grup Telkom (TLKM) menghadapi tantangan berbeda pada semester I/2025. Saham EXCL, ISAT dan TLKM dinilai masih menarik.

Bisnis.com, JAKARTA --Tiga operator telekomunikasi di Tanah Air mencatatkan kinerja yang beragam pada sisi ARPU dan jumlah pelanggan pada semester I/2025. Tekanan pada ARPU dialami Telkomsel, anak usaha Telkom (TLKM), sementara penurunan pelanggan dialami Indosat.

Di sisi lain, EXCL yang baru merger dengan Smartfren mengalami tekanan pada ARPU tetapi dengan basis pelanggan yang lebih besar. Mengutip presentasi perusahaan, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mencatatkan total pelanggan sebanyak 82,6 juta pada semester I/2025.