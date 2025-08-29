star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya

Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya

BUMN menggalang dana jumbo melalui obligasi dan sukuk korporasi senilai Rp4,85 triliun.

user-profile
Duwi Setiya Ariyanti & Dwi Nicken Tari - Bisnis.com

Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:30

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan pelat merah mengantre untuk merilis seri baru obligasi dan sukuk korporasi untuk memenuhi kebutuhan dana jumbo sebesar Rp4,85 triliun di tengah sentimen gagal bayar BUMN Karya.

Seperti diketahui, pada Jumat (29/8/2025) kesempatan terakhir penawaran umum obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Pegadaian, entitas anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Dikutip dari prospektus tambahan, Jumat (29/8/2025), Pegadaian menggalang dana Rp3,85 triliun dengan Rp2,23 triliun di antaranya berasal dari obligasi korporasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Tahun 2025.  

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya

Investasi

13 menit yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

News Insight

1 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

star News Insight

1 jam yang lalu

Tekanan Daya Beli Berlanjut Ancam Emiten Ritel ACES, LPPF, Hingga MAPI

star Emiten

2 jam yang lalu

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

star Emiten

5 jam yang lalu

Kembangkan EBT, Konsensus Analis Memperhitungkan Peluang Kinerja Keuangan Saham ADRO Tahun 2025
Kembangkan EBT, Konsensus Analis Memperhitungkan Peluang Kinerja Keuangan Saham ADRO Tahun 2025
star Emiten

13 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
star Emiten

13 jam yang lalu

CUAN, DSSA Enter MSCI Index, Eyes on Foreign Fund Inflows
CUAN, DSSA Enter MSCI Index, Eyes on Foreign Fund Inflows
star News Insight

14 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
star News Insight

14 jam yang lalu

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham
Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham
star Emiten

15 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top