Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan pelat merah mengantre untuk merilis seri baru obligasi dan sukuk korporasi untuk memenuhi kebutuhan dana jumbo sebesar Rp4,85 triliun di tengah sentimen gagal bayar BUMN Karya.

Seperti diketahui, pada Jumat (29/8/2025) kesempatan terakhir penawaran umum obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Pegadaian, entitas anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Dikutip dari prospektus tambahan, Jumat (29/8/2025), Pegadaian menggalang dana Rp3,85 triliun dengan Rp2,23 triliun di antaranya berasal dari obligasi korporasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Tahun 2025.