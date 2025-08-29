star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Begini riwayat lahan tambang batu bara eks Kaltim Prima Coal milik Grup Bakrie yang kini dikelola PBNU.

user-profile
Reni Lestari - Bisnis.com

Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:00

Bisnis.com, JAKARTA — Lahan tambang batu bara eks Kaltim Prima Coal (KPC), entitas di bawah PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BUMI) milik Grup Bakrie dan Grup Salim, yang telah dipasrahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), punya sejarah panjang dengan nama-nama besar selalu berkerumun di sekitarnya.

KPC kembali mencuat dalam hiruk-pikuk pemberitaan medio 2024, ketika Pemerintahan Joko Widodo mengobral konsesi tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan. Kaltim Prima Coal dikenal luas sebagai salah satu anak emas Grup Bakrie, yang sampai kini masih berada di bawah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI).

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

News Insight

23 menit yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Historia

1 jam yang lalu

Sengatan MSCI, Aksi Borong Saham PTRO Hingga Kredit Jumbo dari Bank Mandiri (BMRI) Mewarnai Petrosea

Sengatan MSCI, Aksi Borong Saham PTRO Hingga Kredit Jumbo dari Bank Mandiri (BMRI) Mewarnai Petrosea

star Historia

1 jam yang lalu

Trump’s Digital Tax Retaliation Won’t Touch Indonesia’s Tax Charge on Amazon, Google, Facebook

star News Insight

2 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

star Bisnis

3 jam yang lalu

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
star News Insight

3 jam yang lalu

Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya
Antrean Surat Utang Pelat Merah di Tengah Risiko BUMN Karya
star Investasi

4 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
star News Insight

6 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
star Emiten

6 jam yang lalu

Tekanan Daya Beli Berlanjut Ancam Emiten Ritel ACES, LPPF, Hingga MAPI
Tekanan Daya Beli Berlanjut Ancam Emiten Ritel ACES, LPPF, Hingga MAPI
star Emiten

7 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top