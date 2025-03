Bisnis.com, JAKARTA — Pengiriman kopi Brasil, produsen robustaa teratas dunia, dilaporkan menurun pada Februari 2025, sekaligus menjadi yang terendah sejak Juli 2023.

Center for Advanced Studies on Applied Economics (Cepea) yang berbais di Piracicaba, Brasil, melaporkan bahwa volume pengiriman kopi Brasil mencapai 3,27 juta karung pada bulan lalu, turun 18,12% month on month (MoM) dan 10,4% di bawah volume yang tercatat pada Februari 2024.