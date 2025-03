Dolar Hari Ini Perkasa terhadap Rupiah, Membaca Alarm Pasar soal Kondisi Ekonomi RI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah ambrol hingga mencapai level terburuk sejak krisis keuangan 1998 dan menyeret sejumlah penyebab, seperti kebijakan ekonomi RI di bawah Prabowo Subianto yang membawa pengaruh terhadap kinerja fiskal negara.

Dilansir dari Bloomberg, rupiah sempat melemah 0,5% ke Rp16.642 per dolar AS pada hari ini, Selasa (25/3/2025). Level itu merupakan level terlemah rupiah di hadapan dolar AS sejak krisis keuangan pada Juni 1998. Adapun, rupiah memang telah merosot lebih dari 3% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD), menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di pasar negara berkembang.