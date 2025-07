Menanti Aksi PTPP dari Divestasi hingga Merger

Bisnis.com, JAKARTA - PTPP menjadi salah satu emiten konstruksi yang mencuri perhatian lantaran gerak sahamnya yang menghijau. Saham PTPP yang dihargai Rp428 per lembar (Rabu,16/7), telah naik 18,23% sejak awal tahun atau lebih dari 50% sejak akhir Maret 2025.

Secara valuasi, saham PTPP juga masih layak dipertimbangan mengingat price to earning ratio (PER) berada pada 6,78x, sementara price to book value (PBV) ratio pada 0,21x. PER dan PBV milik PTPP ini masih lebih rendah dari rata-rata industri konstruksi yang masing-masing berada pada 1,84x dan 40,26x.