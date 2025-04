Pertaruhan Harga Komoditas Minyak Mentah Kala Terbebani Tarif Donald Trump

Bisnis.com, JAKARTA– Investor menaikkan taruhannya pada harga komoditas minyak mentah yang merosot di bawah US$60 per barel sebagai lindung nilai terhadap penurunan ekonomi yang lebih luas.

Kendati begitu, melansir Bloomberg pada Selasa (8/4/2025), harga minyak Brent telah naik 1,2% ke level US$65 per barel setelah mencapai rekor terendah dalam 4 tahun terakhir pada sesi perdagangan sebelumnya. Sementara, West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan pada harga di atas US$61 per barel, tepatnya US$61,56 per barel atau menguat 1,4%.