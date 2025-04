Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perunggasan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) diramalkan menuai dampak positif dari perang dagang Amerika Serikat dan China, yang mempengaruhi harga bahan baku.

Jagung berjangka di Chicago Board of Trade (CBT) diperdagangkan naik 0,21% ke level US$2.365 per gantang hingga Rabu (30/4/2025) pukul 14:40 WIB, secara year to date (YtD) mewakili kenaikan 10,73%.