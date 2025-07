Terancam Tarif 32% Trump, Sebergantung Apa Eksportir Indonesia ke AS?

Indonesia masih mengandalkan AS untuk pasar ekspor produk tekstil dan alas kaki. Bagaimana respons pemerintah menyusul risiko dampak pengenaan bea masuk 32% terhadap pelaku usaha?

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengancam akan terapkan tarif impor sebesar 32% kepada barang-barang asal Indonesia per 1 Agustus 2025. Masalahnya, AS selalu masuk tiga besar negara importir barang-barang asal Indonesia dari tahun ke tahun.

Ada dua sektor yang menumpukan harapannya kepada permintaan luar negeri dari AS yaitu tekstil dan agrikultur. Berdasarkan data Harvard Growth Lab, sektor tekstil dan agrukultur selalu berkontribusi lebih dari 50% dari nilai total barang ekspor Indonesia ke AS sejak 1995 (pengeculian hanya terjadi pada krisis finansial Asia 1997 dan 1998).