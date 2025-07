Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten tambang pelat merah PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) makin merapat ke target harga konsensus analis, seiring rebalancing harga nikel dan kepengurusan perusahaan yang baru.

Hingga Selasa (30/7/2025), INCO ditutup stagnan di level Rp3.760 per lembar, yang juga mewakili kenaikan 3,87% year to date (YtD). Banderol itu hanya terpaut 2,3% saja di bawah rata-rata target harga 12 bulan konsensus analis sebesar Rp3.845,25 per lembar.