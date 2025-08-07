Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Mayoritas sekuritas merekomendasikan beli saham Mitratel (MTEL) karena kinerja keuangan yang kuat, meski beberapa menurunkan rating ke hold.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas sekuritas masih menyematkan rekomendasi optimistis terhadap prospek saham emiten menara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel lantaran ditopang oleh fundamental yang kuat, peningkatan kinerja keuangan dan kemitraan strategis yang memungkinkan pertumbuhan organik dan anorganik.

Kendati begitu, sejumlah sekuritas justru merevisi turun rating anak usaha milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tersebut menjadi hold kendati tetap mempertahankan target harga sahamnya.