Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Emiten Prajogo Pangestu mencetak kinerja beragam sepanjang semester I/2025.

user-profile
Duwi Setiya Ariyanti & Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com

Kamis, 7 Agustus 2025 | 22:30

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten terafiliasi konglomerat Prajogo PangestuBRENPTRO, CUAN mencetak kinerja keuangan beragam sepanjang semester I/2025 jelang pengumuman konstituen baru indeks MSCI

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, saham terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrosea Tbk. (PTRO), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) diproyeksi meramaikan saham pilihan Indeks Morgan Stanley Capital International atau indeks MSCI. Di sisi lain, kinerja ketiga emiten tersebut beragam sepanjang enam bulan pertama 2025.

