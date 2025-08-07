Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN mencetak kinerja keuangan beragam sepanjang semester I/2025 jelang pengumuman konstituen baru indeks MSCI.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis, saham terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrosea Tbk. (PTRO), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) diproyeksi meramaikan saham pilihan Indeks Morgan Stanley Capital International atau indeks MSCI. Di sisi lain, kinerja ketiga emiten tersebut beragam sepanjang enam bulan pertama 2025.