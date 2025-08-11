Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP

Bisnis.com, JAKARTA — Beda nasib rapor semester I/2025 dua emiten semen PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) mencerminkan ramalan JP Morgan untuk keduanya dalam jangka pendek.

JP Morgan tetap menyematkan rating overweight (OW) untuk saham Indocement (INTP) dan underweight (UW) untuk Semen Indonesia (SMGR). Hal itu menyusul penurunan pendapatan dan laba SMGR sepanjang paruh pertama tahun ini. Pada saat yang sama, INTP mengantongi pertumbuhan laba meski penjualannya susut.