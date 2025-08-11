Saham Batu Bara PTBA di Tengah Tekanan dan Asa Pemulihan

Saham PTBA mengalami penurunan laba bersih 59% YoY, namun ada harapan pemulihan di semester II/2025 dengan potensi kenaikan harga batu bara.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dipangkas analis setelah kinerja keuangan semester I/2025 melemah. Meski demikian, prospek pemulihan pada paruh kedua tahun ini tetap memantik minat sebagian investor.

Analis Maybank Sekuritas Indonesia Hasan Barakwan dan Jeffronsenberg Chenlim menurunkan rekomendasi dari beli menjadi 'hold' untuk saham PTBA, terungkap dalam riset terbarunya pada 5 Agustus 2025. Mereka juga menurunkan target harga dari Rp3.500 menjai Rp2.600 per saham.