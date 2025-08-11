star

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Dua investor kakap termasuk BlackRock bermanuver cepat di saham Sido Muncul (SIDO) seiring kinerja laba yang masih turun hingga semester I/2025.

user-profile
Reni Lestari & Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com

Senin, 11 Agustus 2025 | 20:00

Bisnis.com, JAKARTA — BlackRock Inc., firma investasi terbesar dunia, bermanuver cepat di saham emiten farmasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) sepanjang periode berjalan kuartal III/2025.

SIDO sebelumnya mencatatkan penurunan kinerja sepanjang paruh pertama tahun ini. Berdasarkan kinerja semester I/2025, pendapatan SIDO susut 3,5% year on year (YoY) menjadi Rp1,83 triliun. Sejalan dengan penurunan tersebut, laba bersih perseroan juga terkontraksi 1,31% YoY menjadi Rp608,49 miliar.

