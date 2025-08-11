Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Bisnis.com, JAKARTA– Suksesi dalam bisnis keluarga konglomerat menjadi proses krusial yang menentukan keberlanjutan usaha lintas generasi. Suksesi Grup Djarum menjadi salah satu contoh transisi kepemimpinan bisnis keluarga yang relatif mulus di Indonesia.

Direktur Utama Grup Djarum Victor Hartono sempat membeberkan kiprah perusahaannya yang mampu meraup sukses dari generasi ke generasi di forum Meet The Leaders yang digelar Universitas Paramadina dengan tajuk Djarum: A Story of Strategic Succession belum lama ini.