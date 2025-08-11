star

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan

Reksa dana campuran tercatat memberikan kinerja moncer dalam sebulan, mengungguli reksa dana saham dan pendapatan tetap.

user-profile
Duwi Setiya Ariyanti & Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com

Senin, 11 Agustus 2025 | 20:30

Bisnis.com, JAKARTA— Reksa dana campuran milik Boy Thohir menjadi jawara berkat return lebih dari 9% dalam sebulan. Lima produk reksa dana campuran paling cuan pun mengungguli reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap.

Berdasarkan data Infovesta Utama yang diterima Bisnis, Senin (11/8/2025), kinerja indeks reksa dana sepanjang tahun ini hingga 8 Agustus 2025 dipimpin oleh reksa dana pendapatan tetap. Reksa dana berbasis surat utang itu mendulang pertumbuhan 5%. Kemudian, reksa dana campuran mencetak pertumbuhan 4,37%. Pada periode yang sama, reksa dana pasar uang membukukan kenaikan 3,18% dan reksa dana saham dengan 2,31%.

