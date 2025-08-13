Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra

Abdul Rachman Ramly, mantan Dirut Pertamina, sempat menggeser nama Prajogo Pangestu sebagai calon Presiden Komisaris Astra.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak pihak tak menyana Abdul Rachman Ramly bakal dilantik sebagai Presiden Komisaris Astra International, Agustus 1993. Kemunculan namanya menggeser Prajogo Pangestu yang kala itu duduk di kursi Anggota Dewan Komisaris, salah satu yang dijagokan naik jabatan.

Waktu itu sudah lewat dari sebulan kursi Presiden Komisaris Astra kosong usai ditinggal mangkat Oskar Surjaatmadja pada 5 Juli 1993. Sebelum Oskar, jabatan itu diduduki oleh Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, yang menggantikan William Soeryadjaya, pendiri Astra.