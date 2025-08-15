star

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi unggulan RAPBN 2026, berpotensi mendongkrak emiten unggas CPIN dan JPFA meski kinerja saham saat ini menurun.

Reni Lestari & Ana Noviani - Bisnis.com

Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:30

Bisnis.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu program utama dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam nota keuangan yang akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). Dua emiten unggas PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) masih menanti taji dari MBG yang telah berlangsung sejak awal tahun ini.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), kedua saham emiten unggas itu masih dalam tren menurun sepanjang tahun. CPIN ditutup stagnan di level Rp4.450 per lembar hingga Kamis (14/8//2025), yang juga mewakili koreksi 6,515 year to date (YtD). Begitu pula JPFA yang juga ditutup stagnan di Rp1.535 per lembar, mewakili koreksi 20,88% YtD.

