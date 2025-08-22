Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

Investor menanti pidato Jerome Powell sebagai petunjuk kebijakan moneter yang memengaruhi pasar kripto dan emas. Bitcoin melemah, sementara emas stabil.

Bisnis.com, JAKARTA– Dari lantai perdagangan aset kripto hingga bursa komoditas emas, mata investor kini tertuju ke Jackson Hole. Bitcoin dan Ether kehilangan momentumnya setelah reli besar, terseret arus keluar miliaran dolar. Di sisi lain, emas memilih jalur tenang, bertahan di kisaran rekor meski kehilangan dorongan.

Perbedaan arah aset investasi tersebut mencerminkan investor menahan napas menanti pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole Jumat (22/8/2025). Harapan pemangkasan suku bunga yang sempat tinggi meredup, meninggalkan ketidakpastian yang membebani aset berisiko.