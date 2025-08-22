Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal

Bisnis.com, JAKARTA—SBN ritel jenis Sukuk Ritel seri SR023 memberikan cuan maksimal hingga Rp535,5 juta per tahun. Kantong nasabah tajir bisa makin tebal bila menggenggam instrumen buatan pemerintah itu.

Seperti diketahui, pemerintah kembali menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Pada penawaran kelima sepanjang tahun ini, Sukuk Ritel seri SR023 mulai ditawarkan hari ini hingga 15 September 2025. Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, pemerintah menawarkan SR seri SR023 dalam dua tenor, yakni tenor tiga tahun dengan seri SR023T3 dan tenor lima tahun dengan seri SR023T5.