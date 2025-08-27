star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020

Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020

Kinerja keuangan emiten Grup Sinarmas, DSSA cenderung dinamis sejak 2020.

user-profile
Duwi Setiya Ariyanti & Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com

Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:30

Bisnis.com, JAKARTA—Saham emiten batu bara Grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) masuk deretan indeks MSCI dan FTSE. Begini potret tren emiten tersebut sejak 2020.

Seperti diketahui, DSSA satu dari sejumlah saham yang resmi menjadi bagian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Index per hari ini, Rabu (27/8/2025). Keanggotaan dalam indeks global seperti MSCI menjadi penanda penting, mengingat indeks ini menjadi acuan utama bagi manajer investasi internasional dalam menempatkan portofolio. Sejumlah analis menilai hal ini akan memicu aliran dana asing yang masuk (capital inflow).

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020

Investasi

1 jam yang lalu

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

News Insight

2 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

star News Insight

2 jam yang lalu

Astra (ASII) Holds the Key to Mega Manunggal Property’s (MMLP) Growth Prospects

star News Insight

5 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

star Konglomerasi

6 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
star Emiten

6 jam yang lalu

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment
BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment
star News Insight

7 jam yang lalu

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)
Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)
star Emiten

7 jam yang lalu

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution
Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution
star News Insight

8 jam yang lalu

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing
Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing
star Emiten

9 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top