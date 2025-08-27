Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020

Bisnis.com, JAKARTA—Saham emiten batu bara Grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) masuk deretan indeks MSCI dan FTSE. Begini potret tren emiten tersebut sejak 2020.

Seperti diketahui, DSSA satu dari sejumlah saham yang resmi menjadi bagian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Index per hari ini, Rabu (27/8/2025). Keanggotaan dalam indeks global seperti MSCI menjadi penanda penting, mengingat indeks ini menjadi acuan utama bagi manajer investasi internasional dalam menempatkan portofolio. Sejumlah analis menilai hal ini akan memicu aliran dana asing yang masuk (capital inflow).