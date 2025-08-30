star

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

ANTM unggul dengan kenaikan saham 96,76% berkat emas dan nikel, sementara UNTR tertekan oleh batu bara meski ada prospek dari diversifikasi ke emas dan nikel.

Nindya Aldila & Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 | 07:00

Bisnis.com, JAKARTA - Emas dan nikel kian menjadi penopang solidnya prospek dua raksasa tambang, PT Antam Tbk. (ANTM) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR), di tengah tekanan komoditas batu bara yang masih membayangi.

Berdasarkan data Infovesta, ANTM berhasil menjadi salah satu saham dengan pembelian bersih investor asing terbesar pada perdagangan Jumat (29/8/2025) dengan total net buy 54,93 juta lembar. Tambang pelat merah ini diuntungkan oleh lesatan harga emas global dan kenaikan harga bijih nikel.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

