Bisnis.com, JAKARTA — Duo investor raksasa, BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc., memilih strategi yang berbeda untuk portofolio saham emiten telekomunikasi PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).

Pergerakan saham FREN masih bertahan di Rp23 hingga akhir perdagangan Selasa (25/3/2025). Dalam 1 tahun terakhir, mahar per lembar telah mengalami koreksi 54%.