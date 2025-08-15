BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba

Saham ANTM naik 89,51% di 2025, menarik minat BlackRock dan American Century. JP Morgan prediksi laba ANTM melonjak 220% di semester I/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) semakin menjadi sorotan setelah membukukan kinerja operasional yang solid di kuartal II/2025 dan menjadi salah satu top mover di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun berjalan.

Hingga penutupan Kamis (14/8/2025), ANTM telah mencatat kenaikan harga 89,51% (year-to-date/Ytd) dan dibuka di level Rp2.900 pada perdagangan Jumat. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan optimisme pasar, tetapi juga menarik minat investor institusional global untuk memperbesar portofolio mereka di saham emiten tambang pelat merah tersebut.