Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Simak manuver konglomerat pemilik VinFast dan Vingroup mengalihkan bidikan pasar dari Eropa dan AS ke Asia termasuk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pham Nhat Vuong, orang terkaya Vietnam, pendiri Vingroup dan CEO VinFast, sedang bertaruh miliaran dolar dalam manuver untuk memasarkan mobil listriknya di negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, alih-alih ke AS dan Eropa seperti rencana semula.

Itu adalah perkembangan terbaru dalam upaya taipan properti berusia 57 tahun itu untuk membangun produsen mobil global. Setidaknya dia telah menggelontorkan US$14 miliar atau sekitar Rp226,25 triliun telah digelontorkan ke VinFast, termasuk pendanaan dari Vingroup JSC dan pemberi pinjaman eksternal, serta lebih dari US$2 miliar kekayaannya sendiri. Dia mengatakan bersedia mendukung VinFast hingga uangnya habis.