star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Simak manuver konglomerat pemilik VinFast dan Vingroup mengalihkan bidikan pasar dari Eropa dan AS ke Asia termasuk Indonesia.

user-profile
Reni Lestari - Bisnis.com

Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:00

Bisnis.com, JAKARTA — Pham Nhat Vuong, orang terkaya Vietnam, pendiri Vingroup dan CEO VinFast, sedang bertaruh miliaran dolar dalam manuver untuk memasarkan mobil listriknya di negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, alih-alih ke AS dan Eropa seperti rencana semula.

Itu adalah perkembangan terbaru dalam upaya taipan properti berusia 57 tahun itu untuk membangun produsen mobil global. Setidaknya dia telah menggelontorkan US$14 miliar atau sekitar Rp226,25 triliun telah digelontorkan ke VinFast, termasuk pendanaan dari Vingroup JSC dan pemberi pinjaman eksternal, serta lebih dari US$2 miliar kekayaannya sendiri. Dia mengatakan bersedia mendukung VinFast hingga uangnya habis.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Bisnis

49 menit yang lalu

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba

Emiten

1 jam yang lalu

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

star Emiten

1 jam yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

star News Insight

4 jam yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

star Emiten

5 jam yang lalu

Miners Hopeful of Improving Coal Exports Amid Mounting Costs, Price Slump
Miners Hopeful of Improving Coal Exports Amid Mounting Costs, Price Slump
star News Insight

5 jam yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
star Investasi

8 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
star Emiten

9 jam yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
star Emiten

17 jam yang lalu

TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan
TLKM, MTEL Cs Jawara Saham BUMN, Berikan Return Dobel Digit Sebulan
star Investasi

18 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top