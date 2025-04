Tarif Trump Lemahkan Rupiah terhadap Dolar AS, Lebih Rendah dari Era Krisis 1998

Bisnis.com, JAKARTA—Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif kepada mitra dagangnya berdampak pada melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Pada awal perdagangan, rupiah mencapai Rp16.924 atau lebih rendah dari era krisis 1998, yakni Rp16.650.

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, Senin (7/4/2025) pukul 09.15 WIB, rupiah mencapai Rp16.924 per dolar Amerika Serikat (AS) atau turun 1,63% pada awal perdagangan setelah masa libur Lebaran. Kondisi ini mendekati data Bloomberg pada Jumat (4/4/2025) hingga pukul 20.53 WIB, kontrak rupiah Non-Deliverable Forward (NDF) yang diperdagangkan di pasar luar negeri anjlok ke level Rp17.006 per dolar AS atau mengalami penurunan 1,58%.