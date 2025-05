Investor Kakap Tambah Muatan di Saham Prajogo Pangestu, PTRO dan CUAN Jelang Bagi Dividen

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan investor kakap menambah muatan di saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PTRO dan CUAN menjelang periode pembagian dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (21/5/2025), PT Petrosea Tbk. (PTRO) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) membagikan dividen pada Kamis (22/5/2025). PTRO tercatat membagikan dividen US$10 juta atau setara Rp168,3 miliar (kurs Jisdor Rp16.833 per dolar AS). Manajemen membagikan dividen tunai US$0,00099147 per saham atau setara dengan Rp16,6 per saham.