ABM Investama telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$160 juta atau sekitar Rp2,69 triliun (asumsi kurs Rp16.857 per dolar AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor batu bara portofolio Lo Kheng Hong PT ABM Investama Tbk. (ABMM) membukukan penyusutan laba bersih sepanjang semester I/2025, sejalan dengan pendapatan perseroan yang juga melandai dalam 6 bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, laba bersih ABMM tercatat sebesar US$27,74 juta atau setara Rp450,04 miliar (kurs Jisdor 30 Juni 2025 Rp16.231 per dolar AS) pada periode Januari—Juni 2025.