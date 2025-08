Kopi Brasil Tertekan Tarif Impor 50% ke AS, Mampukah Indonesia Manfaatkan Peluang Ekspor?

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor 50% yang dikenakan AS terhadap komoditas pangan Brasil, mengguncang pasar kopi dan menaikkan ketidakpastian dagang. Mampukah Indonesia memanfaatkan peluang menggenjot ekspor kopi ke Paman Sam?

Menyusul pengumuman administrasi Trump pada Rabu (30/7/2025) bahwa kopi tidak masuk daftar pengecualian tarif AS untuk Brasil, pasar langsung bereaksi. Harga kopi Arabika melonjak 3,5% menjadi US$3,036 per pon, Kamis (31/7/2025), sebelum sedikit melemah menjadi US$2,971 per pon pada pukul 10:44 pagi di New York.