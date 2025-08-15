Historia Bisnis: Sebelum Djoko Susanto Melepas Alfa ke Carrefour, Terpeleset dari Ramayana (RALS)

Djoko Susanto menjual Alfa Retailindo ke Carrefour setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Ramayana. Kini, Alfa Retailindo dikelola oleh Trans Retail.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejarah panjang supermarket Alfa Retailindo dan minimarket Alfamart yang dibangun taipan Djoko Susanto dan Putera Sampoerna, sempat melibatkan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS), emiten yang didirikan pengusaha Paulus Tumewu dan Agus Makmur.

Alfa Retailindo tercatat sudah dua kali berganti kepemilikan dan nama sejak dilepas Djoko Susanto, yakni pertama, menjadi Carrefour Indonesia saat diakuisisi oleh raksasa ritel asal Prancis itu. Kedua, PT Carrefour Indonesia, yang semula merupakan perpanjangan Carrefour di Tanah Air, kemudian beralih tangan ke CT Corp milik taipan Chairul Tanjung yang kemudian mengelola Transmart.