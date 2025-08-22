Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs

JP Morgan dan investor besar lainnya terus mengakumulasi saham Telkom (TLKM) meski kinerja semester I/2025 menurun.

Bisnis.com, JAKARTA — Hingga Jumat (22/8/2025), JP Morgan Cs terpantau terus mengakumulasi saham emiten BUMN PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), meski baru-baru ini perseroan melaporkan surutnya kinerja semester I/2025.

Setidaknya tiga pemodal kakap teratas Telkom terpantau kompak mengakumulasi sahamnya sepanjang Agustus 2025. Menurut data Bloomberg, Jumat (22/8/2025), The Vanguard Group Inc. sepanjang bulan ini terpantau memborong 87.600 lembar saham TLKM, sehingga kepemilkannya kini menjadi 1.915.257.985 lembar dari posisi akhir bulan lalu 1.915.170.385 lembar.