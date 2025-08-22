Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Evelina Fadil dan Manfred Pietruschka, pemilik Wanaartha Life, jadi tersangka kasus penipuan dana nasabah dan masuk Red Notice Interpol sejak Desember 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Sudah lebih dari tiga tahun Evelina Larasati Fadil dan Manfred Armin Pietruschka ditetapkan tersangka kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau lebih dikenal dengan Wanaartha Life.

Pasangan suami istri yang sekaligus menjadi pemilik PT Fadent Consolidated Company, pemegang saham mayoritas Wanaartha Life, itu pun telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan telah berstatus Red Notice dari Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol).