Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs

Bisnis.com, JAKARTA—Investor asing menyerbu saham BBRI, TLKM, ASII Cs sepanjang bulan ini, yakni 1—22 Agustus 2025, terdorong ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan the Fed.

Sejumlah saham menjadi sasaran investor asing sepanjang bulan ini sejalan dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), the Fed pada September 2025. Dikutip dari hasil riset BRI Danareksa Sekuritas, Senin (25/8/2025), saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memimpin. Bank BUMN itu membukukan total aliran dana asing sebesar Rp2,52 triliun.