Bisnis.com, JAKARTA — Gerak saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) nyaris tembus target harga saham konsensus menyusul reli harga emas dan kinerja penjualan yang menjulang. Masih bisa lebih tinggi?

Harga emas di pasar spot sempat menembus US$3.500 per ons sebelum merosot kembali. Emas untuk pengiriman segera diperdagangkan 1,2% lebih rendah pada level US$3.382 per ons di New York, Selasa (22/4/2025).